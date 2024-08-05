Бесплатные автобусы до фестиваля «Славянское подворье» запустят в Подольске

Пятнадцатый областной фестиваль «Славянское подворье» пройдет на территории усадьбы Дубровицы в Подольском городском округе. Для гостей запустят бесплатные автобусы от микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная, а также со станции МЦД-2.

Глава городского округа Григорий Артамонов провел профильный час по вопросам культуры. На заседании со специалистами администрации обсудили подготовку к московскому областному фестивалю «Славянское подворье» в Дубровицах. Его планируют провести более масштабно: площадку расположат рядом с Певческим полем, увеличат количество посадочных мест на трапезной улице. Также расширится культурная программа. Для гостей организуют бесплатный общественный транспорт из микрорайонов округа.

«Постараемся предусмотреть все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Позаботимся о подъездных путях, дорожной и общественной безопасности, организуем парковочную зону для 1,5 тысяч машин. С ресурсниками отработаем возможность размещения единой передвижной электростанции», — сказал Григорий Артамонов.

В прошлом году фестиваль «Славянское подворье» посетили более 42 тысяч человек, в этом году ожидают еще больше посетителей. За 15 лет мероприятие стало популярным и долгожданным.

Власти городского округа перекроют временный мост в деревне Кутьино, а также организуют дополнительный транспорт из микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная, а также со станции МЦД-2 Подольск. Обращение уже отправлено в профильное министерство.

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