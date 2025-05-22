Бесплатные автобусы для зрителей театрального фестиваля запустят в Чехове

В муниципальном округе Чехов с 23 мая по 1 июня пройдет XXV международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Для зрителей сделали комфортный маршрут от автовокзала «Чехов» до села Мелихово.

Программа театрального смотра включает постановки по произведениям Антона Чехова. В этом году запланировано более 20 спектаклей, в которых участвую артисты из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Также в программу фестиваля войдут постановки по произведениям Уильяма Шекспира. Кроме того, состоятся творческие встречи с режиссерами и актерами.

Выступления будут идти в вечернее время на нескольких площадках: на уличной сцене в центре усадьбы с крытым залом на 400 мест, в театральном дворе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Точное расписание нового рейса можно узнать на сайте музея-заповедника.