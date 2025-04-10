Бесплатные автобусные маршруты запустят на Пасху в Одинцове

Бесплатные дополнительные автобусы будут курсировать в Одинцовском городском округе с восьми утра и до 16.00. Интервал движения составит 30 минут.
Автобусы будут ходить 13, 20, 27 и 29 апреля. Общественный транспорт поедет от Привокзальной площади станции Одинцово до Лайковского кладбища и обратно (автобусы поедут с Привокзальной площади: улицы Свободы, 1, напротив торгового центра «Одинцовское Подворье». Также от Привокзальной площади станции Звенигород до остановки «Кладбище» и обратно. Другой автобус отправится от Привокзальной площади станции Кубинка до Кубинского кладбища и обратно. Кроме того, микроавтобус будет курсировать от поворота с Красногорского шоссе по территории Лайковского кладбища и обратно с интервалом 10-15 минут.
Дополнительный транспорт запустят сцелью создания более комфортных условий для посещения гражданами мест захоронения в дни религиозных праздников.
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