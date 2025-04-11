Бесплатные автобусные маршруты запустят на Пасху в Балашихе

В честь празднования Пасхи 20 апреля в Балашихе организуют бесплатные автобусные маршруты, направленные к городским кладбищам. Дополнительные рейсы будут курсировать с 09:00 до 16:00.

Автобусы будут курсировать в микрорайоне Новый свет до кладбища «Новское»» с интервалом 40 минут, также от микрорайона Балашиха-2 до кладбища «Новское» каждые 15 минут, от станции «Железнодорожная» до кладбища «Фенинское» с интервалом 35 минут, а также от станции до кладбища «Дятловское»», интервал — 30 минут.

Кроме того, в дни массового посещения кладбищ — 13, 20 и 27 апреля 2025 года — будут работать регулярные автобусные маршруты по установленному тарифу: № 22, № 22к, № 26, № 31, № 33, № 38к.

Эти меры направлены на обеспечение удобства жителей Балашихи в период праздников и массовых посещений кладбищ.