Бесплатную воду раздали жителям на ж/д станции Одинцово

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании из-за жары раздают пассажирам воду. Акцию организовали на железнодорожной станции Одинцово, а также на других пунктах Московского центрального диаметра.

Бутылки с водой раздают с 14:00 до 17:00 и на станциях Выхино, Железнодорожная, Площадь трех вокзалов, Тушинская, а также на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги. Акция началась 8 июля и продолжается на ключевых транспортных узлах.

Также взять бутылки с водой можно будет у специальных брендированных стоек на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

Отметим, что врачи рекомендуют в жаркую погоду употреблять не менее двух литров воды в день, избегать длительного пребывания на солнце и обязательно носить головной убор при выходе на улицу.