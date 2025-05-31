Бесплатную вакцинацию и чипирование домашних животных провели в Волоколамске

В парке Победы в Волоколамске прошла выездная акция по вакцинации и чипированию домашних животных. На бесплатные процедуры своих питомцев смогли привести все желающие.

Как отметила первый заместитель главы Волоколамского муниципального округа Анна Агапова, плановая вакцинация — это безопасность и профилактика вирусных заболеваний.

«Сегодня животным делали бесплатную прививку против бешенства препаратом отечественного производства „Рабикан“», — пояснила Анна Агапова.

Ветеринары перед вакцинацией узнавали у владельцев кличку и возраст питомца. Также нужно было предоставить паспорт животного. Тем, у кого нет документа, его оформляли на месте.

Помимо этого, животное можно было чипировать. Специалисты вводили под кожу питомцам микрочип с уникальным номером. Жителям округа напомнили и о необходимости регистрации подопечных, сделать это можно на портале «Госуслуги».