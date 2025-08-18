Бесплатную тренировку по воркауту провели для юных жителей Подольска

Фото: Пресс-служба администрации Подольска

В микрорайоне Кутузово в Подольске по программе «Спорт в каждый двор» провели бесплатную тренировку. Юным участникам показали, как правильно подтягиваться и отжиматься.

Подобные тренировки проводят во всех микрорайонах Подольска. Занятия уже прошли для детей из дома № 1 на улице Циолковского, дома № 22 на улице Машиностроителей, дома № 1 на Объездной дороге и дома № 11а в поселке Молодежный.

Тренировки организовали инструкторы по воздушно-силовой атлетике. Занятия начинались с разминки. Затем участники в игровой форме учились подтягиваться, приседать, отжиматься. Все желающие могли поучаствовать в конкурсах. Особое впечатление на ребят произвел мастер-класс по воркауту в исполнении опытных спортсменов.

В завершение мероприятия юные жители Подольска по традиции получили призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

