Бесплатную раздачу воды организовали в автобусах Подмосковья из-за жары

Сотрудники «Мострансавто» продолжают раздавать прохладную воду пассажирам. Получить ее можно на остановках, автовокзалах и автостанциях.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пассажирам предлагают воду в утренние и вечерние часы пик. Пункты выдачи организованы так, чтобы не мешать входу и выходу жителей из транспорта.

Воду также раздают пассажирам такси и электричек. Ее можно получить на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском вокзалах, а также на станциях Мытищи и Подольск.

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