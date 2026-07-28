Бесплатную лекцию о грудном вскармливании проведут в поликлинике в Жуковском

В женской консультации городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы 1 августа проведут новое занятие школы будущих мам. Лекцию приурочат к Всемирной неделе грудного вскармливания.

Занятие смогут посетить пациентки женской консультации и будущие отцы.

«Грудное вскармливание — это механизм, отточенный до совершенства и настолько естественен, что, казалось бы, данный процесс не должен вызывать никаких вопросов, но опыт медицинских работников и статистика поисковых систем говорят иное. Что такое кормление по требованию? Как правильно его наладить? Как понять, что малышу достаточно молока? Мы отвечаем на вопросы и даем простые и полезные советы», — рассказала заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.

Желающие смогут задать лектору любые вопросы.

Такие занятия проходят в учреждении регулярно, слушатели отмечают их высокую практическую пользу.

Запись доступна через врача женской консультации, однако без записи также можно присутствовать.

Лекция начнется в 11:00 по адресу: улица Фрунзе, 1, вход через улицу Чкалова, 28, 1-й корпус, кабинет 332.

Еще одну лекцию в школе будущих матерей запланировали на 7 августа.