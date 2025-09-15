Бесплатную карусель в Одинцове перенесли на новое место

Бесплатную для посетителей карусель в Одинцове, которая раньше располагалась рядом с центральной площадью города, переместили на новое место. Из-за ремонтных работ на локации аттракцион перенесли в сквер по соседству и вновь запустили.

Администрация Одинцовского городского округа нашла удачное решение: карусель разместили вблизи от прежней локации в зеленой прогулочной зоне между двумя улицами Интернациональная и Маршала Неделина.

Работает аттракцион с середины недели: со среды по воскресенье. Время работы — с 11:00 до 20:00. Стоит отметить, что в течение дня предусмотрели четыре технических перерыва: 12:45–13:00, 15:00–15:15, 17:00–17:15 и 18:45–19:00.

Отметим, что карусель впервые появилась в центральном парке Одинцова в 2018 году. Это был подарок детям от губернатора Московской области Андрея Воробьева.