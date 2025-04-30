Бесплатную юридическую помощь оказали жителям Балашихи

В общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в Балашихе адвокат судебного района Янина Пироженко провела консультации для местных жителей по различным юридическим вопросам. В ходе встреч горожане смогли получить квалифицированную помощь и разъяснения по актуальным для них темам.

Обратившиеся к юристу граждане затрагивали в основном вопросы, связанные с недвижимостью и жилищно-коммунальными услугами. Янина Пироженко внимательно выслушала каждого, предоставила подробные рекомендации и индивидуальные советы, учитывая особенности конкретных ситуаций.

Специалист подробно объяснила правовые нюансы и тонкости действующего законодательства, помогла жителям выработать четкий план дальнейших действий для решения их проблем.

Подобные консультации в общественных приемных доказали свою эффективность, поскольку дают возможность гражданам получить профессиональную юридическую поддержку доступным и понятным языком, что значительно облегчает разрешение сложных правовых вопросов.