Бесплатную экскурсию в Музей Победы провели для жителей Химок

Жителей Химок пригласили на бесплатную экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе. Началась встреча с тематической лекции, которая состоялась в Доме культуры «Контакт».

Слушателям рассказали о том, как прошел первый Парад Победы.

«В этом году исполнилось 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В тот знаменательный год, летом 45-го, советские войска провели первый парад на Красной площади» — напомнила депутат Галина Болотова.

Мероприятие провели под лозунгом «Успех V единстве поколений». Подобные встречи в округе проводят регулярно в Химках с июля прошлого года.

«Почти за год реализации широкомасштабной патриотической программы в Химках уже провели свыше 1200 мероприятий. Формат встреч достаточно разнообразный. Так, горожане принимают участие в фестивалях, мастер-классах, кинолекториях и многом другом», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.