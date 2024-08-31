Диспансеризацию проведут в Пестовском парке в Балашихе 31 августа

Фото: Балашихинская больница

Бесплатную диспансеризацию проведут в Пестовском парке в Балашихе с 11:00 до 16:00 31 августа. Прием будет организован в мобильном фельдшерско-акушерском пункте около главной сцены парка.

Чтобы пройти диспансеризацию с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Перед забором крови нужно не есть шесть-восемь часов. Так, результат будет более точным. Обследование займет около 15 минут. Медики измерят артериальное давление, сделают ЭКГ, проведут анализ крови на холестерин и глюкозу.

После пациенты получат рекомендации или при необходимости — направление в поликлинику для углубленной проверки здоровья.

Напомним, диспансеризацию также можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно записаться по номеру 122, через портал госуслуг или в медучреждении.

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