Бесплатное занятие с психологом провели для жителей Лобни

В Центральной библиотеке городского округа Лобня проходит цикл бесплатных занятий в психологом. В этом раз лекцию для горожан на тему самоосознания провели специалисты Татьяна Янченко и Юлия Иванова.

С участниками встречи разобрали тему по осознанию себя: «Кто я? Где мои истинные желания, а где ожидания окружающих?». Собравшиеся обсудили факторы, мешающие понять себя, свои потребности, мотивы и желания. Гости мероприятия получили пошаговый план работы над собой, они также смогли разобраться в личных дефицитах и наметить пути их восполнения.

По итогу встречи каждый участник изобразил индивидуальную мандалу, которую наделил собственным смыслом и энергией.

Посетить занятия с психологом можно по адресу: Центральная библиотека, город Лобня, ул. Чехова, дом № 5. Подробности по телефону: 8 495 577 46 18.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».