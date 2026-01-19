Бесплатное занятие по танцам пройдет в Одинцове 21 января

Танцевальная тренировка Salsation состоится для всех желающих на втором этаже административного здания парка имени Ларисы Лазутиной. Начало занятия — в 11:00, вход свободный.

Salsation — это сочетание латиноамериканских мотивов, динамичной хореографии и фитнес-элементов. Занятие подходит для любого уровня подготовки. Даже если гости мероприятия никогда не танцевали раньше, главное — желание двигаться и получать удовольствие, сообщают в администрации парка.

Под руководством опытного инструктора в начале тренировки пройдет разогрев, отработка базовых шагов и коротких связок. Также уделят время технике, а завершат занятие легкой растяжкой. Музыку для танцев подобрали соответствующую — латинские и современные ритмы, которые будут заряжить энергией и улучшать координацию, выносливость и настроение.

Занятие пройдет в среду, 21 января, 11:00–12:00, по адресу: Манжосовская, 1, второй этаж административного здания Лазутинки. Вход свободный, предварительная запись не требуется. Организаторы рекомендуют взять с собой удобную спортивную одежду, сменную обувь или спортивные кроссовки, бутылку воды и небольшое полотенце.