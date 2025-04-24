Бесплатное ТО газового оборудования проведут для 1,5 тысячи ветеранов Подмосковья

С 1 мая «Мособлгаз» начинает бессрочную акцию «С благодарностью за Великую Победу». Бесплатное обслуживание газового оборудования проведут в домах примерно 1,5 тысячи ветеранов.

Услуга будет доступна участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также тем, кто во время боевых действий проживал Сталинграде, блокадном Ленинграде и осажденном Севастополе.

Если у ветерана уже есть действующий договор с «Мособлгазом», то техническое обслуживание оборудования проведут по стандартному графику, но бесплатно. В случае отсутствия договора его можно оформить онлайн в личном кабинете на официальном сайте компании.

«Эта акция — наша искренняя благодарность тем, кто подарил нам жизнь и свободу. Наш долг — помнить их подвиг и дарить им заботу и внимание», — пояснил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Подробности можно узнать в офисах компании и по телефону 8 495 122 40-04.