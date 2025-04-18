Бесплатное обучение по профилю «оператор котельной» проведут в Подмосковье
Бесплатное обучение по программе профессиональной подготовки по профилю оператора котельной проведут в Подмосковье. Оно начнется 30 апреля.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, пройти обучение могут желающие получить профессию оператора котельной, а также специалисты, уже имеющие начальные навыки работы.
По итогам курса и успешной сдачи экзамена все участники получат свидетельство и удостоверение с внесением в федеральный реестр.
Мероприятие пройдет на Одинцовской теплосети.
Узнать больше о программе можно по ссылке.
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