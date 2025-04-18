Бесплатное обучение по профилю «оператор котельной» проведут в Подмосковье

Бесплатное обучение по программе профессиональной подготовки по профилю оператора котельной проведут в Подмосковье. Оно начнется 30 апреля.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, пройти обучение могут желающие получить профессию оператора котельной, а также специалисты, уже имеющие начальные навыки работы.

По итогам курса и успешной сдачи экзамена все участники получат свидетельство и удостоверение с внесением в федеральный реестр.

Мероприятие пройдет на Одинцовской теплосети.

Узнать больше о программе можно по ссылке.