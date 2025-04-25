Бесплатное обучение по профилю «аппаратчик химводоочистки» проведут в Подмосковье

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ приглашает всех желающих пройти бесплатное обучение по специальности «аппаратчик химводоочистки». Занятия начнутся 26 мая на базе МУП «Теплосеть» в городском округе Кашира.

Программа рассчитана как на новичков без опыта, так и на специалистов, желающих повысить квалификацию в сфере водоподготовки.

Курс включает практические и теоретические занятия по следующим направлениям: химический контроль качества воды, автоматизация процессов водоочистки, работа с контрольно-измерительными приборами, методы обработки воды и другим.

После успешного прохождения программы и сдачи экзамена выпускники получат свидетельство и удостоверение, внесенные в Федеральный реестр сведений о документах об образовании.

Подробности о программе и условиях участия можно узнать на сайте учебного комбината.