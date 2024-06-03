Сегодня 19:45 Бесплатное мороженое раздавали в День защиты детей в парках Балашихи Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха
В День защиты детей жители округа радовались не только хорошей погоде, но и любимому летнему десерту. В парках детям и взрослым бесплатно раздавали мороженое.
Первый день лета жители отметили по-настоящему празднично. Отличная погода и хорошее настроение в честь праздника — Дня защиты детей. Для гостей и жителей округа подготовили развлекательную программу. Присутствующим бесплатно раздавали мороженое.
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