Бесплатное мороженое раздавали в День защиты детей в парках Балашихи

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В День защиты детей жители округа радовались не только хорошей погоде, но и любимому летнему десерту. В парках детям и взрослым бесплатно раздавали мороженое.

Первый день лета жители отметили по-настоящему празднично. Отличная погода и хорошее настроение в честь праздника — Дня защиты детей. Для гостей и жителей округа подготовили развлекательную программу. Присутствующим бесплатно раздавали мороженое.

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