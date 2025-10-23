Бесплатное генетическое тестирование эмбрионов стало доступно в Балашихе

Пациентки, проходящие лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе, теперь имеют возможность бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. ПГТ-А позволяет выявить хромосомные нарушения у эмбриона еще до его переноса в матку, что значительно снижает риск невынашивания беременности и повышает шансы на рождение здорового ребенка.

Эта инновационная услуга доступна женщинам, застрахованным по полису обязательного медицинского страхования и прикрепленным к государственным учреждениям, включая Московский областной перинатальный центр.

«Для многих семей, которые мечтают о ребенке, это важная поддержка. Мы рады, что можем предложить современную и безопасную помощь бесплатно», — отметила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Елена Федорова.

ПГТ-А проводится по медицинским показаниям и включает исследование не более одного эмбриона в рамках одной программы экстракорпорального оплодотворения.

Возможность бесплатного проведения тестирования стала реальностью благодаря распоряжению Министерства здравоохранения Московской области и реализуется в рамках проектов «Многодетная семья» и «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».