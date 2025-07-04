Бесплатное чипирование животных пройдет в парке «Дубки» в Чехове 14 июля

Фото: Забег с собаками «След в след» на «Зарайском бизоне 2025» / Фотобанк Московской области

Бесплатное чипирование домашних животных пройдет в парке «Дубки» в селе Троицкое с 14:00 до 17:00. В общественном пространстве установят специальные мобильные офисы Госветслужбы.

Чипирование — один из самых эффективных способов поиска животных в случае потери. Ловцы безнадзорных питомцев и приюты смогут отсканировать код и связаться с хозяином.

Чипирование также пригодится тем, кто отправляется за границу вместе с домашними животными. Во многие страны разрешен въезд только при наличии специального кода.

Процедура не требует специальной подготовки и проходит безболезненно. После данные о хозяине занесут в специальную базу.

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