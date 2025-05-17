Бесплатная вакцинация мелких домашних животных прошла в Реутове

В Реутове прошла акция по предупреждению бешенства среди домашних животных. В парке «Фабричный пруд» был организован мобильный пункт вакцинации, где в течение четырех часов специалисты Территориального ветеринарного управления № 5 бесплатно прививали питомцев отечественным препаратом «Рабикан».
В рамках акции был применён комплексный подход: кроме вакцинации владельцам предложили сразу сделать чипирование животных и зарегистрировать их в единой базе данных через портал госуслуг. Такой формат помогает одновременно решать несколько важных задач — от профилактики бешенства до контроля численности домашних питомцев.
Начальник Управления комплексного развития территорий и экологии Надежда Крылова отметила, что подобные мероприятия отражают новый уровень системного подхода к вопросам ветеринарной безопасности. Выбор парка в качестве места проведения акции обусловлен его удобным расположением и большой проходимостью, что позволило привлечь максимальное число участников.
Напомним, что с этого года чипирование домашних животных является обязательным требованием законодательства Московской области. Следующий этап масштабной вакцинации запланирован на июнь.
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