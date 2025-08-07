Бесплатная вакцинация домашних животных прошла в Подольске

Акция по бесплатной вакцинации домашних животных в передвижном ветеринарном пункте прошла в сквере 200-летия города Подольска. Подобные мероприятия проводятся в округе на регулярной основе.
Кроме прививок на месте также можно сделать чипирование. Заведующий Подольской участковой ветеринарной лечебницей Вячеслав Юдин отметил, что с каждым разом приводят все больше собак, популярность акции растет.
В этот раз жители вакцинировали 12 питомцев для защиты от бешенства. Мобильные пункты работали на двух площадках: в сквере 200-летия города Подольска и в парке имени Талалихина рядом с площадкой для выгула собак.
Следующую акцию планируют провести в конце августа. Информацию о точной дате опубликуют позже. Такие мероприятия организует Подольская участковая ветеринарная лечебница территориального ветеринарного управления № 5. Вакцинация бесплатна для всех желающих владельцев собак и кошек.
