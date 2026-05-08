Бесплатная вакцинация домашних животных прошла в городском парке

Вакцинация — эффективный метод защиты здоровья, актуальный не только для людей, но и для домашних животных. Особенно важно прививать питомцев от бешенства, поскольку это заболевание может поражать даже тех животных, которые не выходят на улицу.

Сегодня в городском парке «Городской Лес» в Домодедово прошла выездная ветеринарная акция, направленная на повышение доступности вакцинации для жителей. Ветеринары предоставляли услугу бесплатно.

Ветеринарный врач Андрей Терентьев пояснил, что вирус может проникнуть в дом различными путями, например, на обуви или одежде хозяина. Поэтому рекомендуется регулярно прививать питомцев, даже если они постоянно находятся дома.

Помимо вакцинации, специалисты проводили чипирование собак. Процедура установки чипа была бесплатной, однако стоимость самого микрочипа составила 500 рублей.

Планируется проведение подобных акций и в других парках округа: * 15 мая с 15:00 до 16:30 — парк «Константиновский»; * 22 мая с 15:00 до 16:30 — парк «Взлет»; * 29 мая с 15:00 до 16:30 — лесопарк «Гальчино».