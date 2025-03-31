Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства прошла в Реутове

В Реутове в парке «Фабричный пруд» прошла первая в этом году бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Организатором мероприятия выступило «Терветуправление № 5».

Для прививок использовался отечественный препарат «Рабикан». Всего в акции приняли участие 12 питомцев.

Следующее мероприятие по бесплатной вакцинации запланировано на 16 мая, оно пройдет у главного входа в парк «Фабричный пруд». Владельцам домашних животных настоятельно рекомендуется воспользоваться этой возможностью, чтобы обезопасить своих питомцев и себя. Кроме того, во время выездного приема владельцы смогут воспользоваться услугой чипирования своих животных. Эта процедура является платной, но чипирование помогает быстрее найти питомца в случае его пропажи.

Напомним, что в Подмосковье действует закон об обязательной регистрации домашних животных. Зарегистрировать питомца можно через портал госуслуг, а процедура чипирования проводится после регистрации.

Дополнительную информацию уточняйте по телефонам +7 495 791-37-62, 8 (498) 661-93-14.