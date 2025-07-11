Бесплатная практика йоги пройдет в парке Серпухова

Жителей и гостей Серпухова приглашают посетить бесплатную утреннюю практику йоги, которая состоится в Принарском парке 12 июля. Занятие проведет сертифицированный преподаватель с более чем десятилетним стажем работы.

По словам организаторов, благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, практика будет доступна и комфортна для участников любого уровня подготовки — от тех, кто только начинает свой путь в йоге, до опытных практиков, желающих усовершенствовать свои навыки.

Место встречи — набережная реки Нары, около качелей. Начало занятия запланировано на 09:00. Рекомендуется взять с собой личный коврик для йоги. Также желательно надеть удобную и не сковывающую движения одежду. И, наконец, для завершающей части занятия — релаксации после практики — рекомендуется взять с собой небольшой коврик или плед.