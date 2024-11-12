Бесплатная консультация юристов пройдет для семей бойцов СВО в Можайске

Опытные юристы проконсультируют бойцов СВО и их семьи в Можайске. Прием пройдет 15 ноября.

Мероприятие проведут с 10:00 до 13:00 в здании Военного комиссариата в Можайске. Пришедшим окажут квалифицированную юридическую помощь.

Профессионалы ответят на вопросы, связанные с правами и обязанностями военнослужащих, социальной защитой и льготами. Они готовы обсудить и другие темы и обращения.

«С начала текущего года порядка 95 человек получили бесплатную юридическую помощь. Наши специалисты с душой относятся к своему делу, и в случае, если у людей нет возможности приехать на прием в указанную дату, то они выезжают сами», — сказала социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

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