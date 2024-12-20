Бесплатная экскурсия по ранчо пройдет в Солнечногорске 26 декабря

Жителей Солнечногорска 26 декабря приглашают на бесплатную экскурсию по ранчо «Сальвадор», расположенном в поселке Андреевка. Для гостей мероприятия подготовили различные активности и фотосессию.

Участников ожидает не только увлекательная экскурсия по ранчо, но и множество активностей на свежем воздухе с Дедом Морозом. Гости смогут познакомиться со всеми обитателями фермы, включая пони и лошадей различных пород, а также насладиться конным мини-шоу. Владелица загородного дома проведет практическое занятие, где расскажет о своих питомцах, поделится типологиями людей и предложит упражнения с элементами ипповенции. Кроме того, гостей ждет небольшая групповая фотосессия с лошадьми.

«Это уникальная возможность не только пообщаться с удивительными животными, но и отлично провести время в кругу семьи и друзей. Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции и праздничное настроение в преддверии Нового года», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Экскурсия начнется в 11:00, сбор участников в 10:00 на Советской площади у фонтана. Количество мест в группе ограничено.

На мероприятие необходимо записаться заранее по телефону: 8 (926) 948-98-50. Звонки принимают в будни с 09:00 до 17:00. Мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.