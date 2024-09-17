Экскурсия к месту захоронения выдающегося историка Татищева пройдет в Солнечногорске

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на бесплатную экскурсию по благоустроенной пешеходной тропе к месту захоронения выдающегося государственного деятеля, основателя города Екатеринбурга Василия Татищева. Мероприятие пройдет 25 сентября. Сбор группы — в 11:00 на Советской площади возле фонтана.

Экскурсию проведет Михаил Воробьев — один из ведущих краеведов Солнечногорска и председатель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Гостям и жителям Солнечногорска будет предоставлена замечательная возможность узнать историю города, интересные факты из биографии Василия Никитича Татищева, а также прогуляться по новой экотропе», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Экскурсия проводится для лиц старше 18 лет. Записаться можно по телефону, позвонив в будние дни с 9:00 до 17:00: 8 (925) 349-85-90. Количество мест ограничено.

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