Бесплатная диспансеризация пройдет в Лыткарине 12 июля

В эту субботу в округе пройдет единый день диспансеризации, в рамках которого все желающие смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование. Инициатива, организованная при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, направлена на раннее выявление заболеваний и укрепление здоровья населения.

Мероприятие состоится в поликлинике № 2, расположенной по адресу: улица Коммунистическая, дом № 63. Все пациенты, прикрепленные к данному медицинскому учреждению, приглашаются для проверки своего здоровья в удобное время с 08:00 до 13:00.

Первый этап диспансеризации включает в себя базовый набор исследований: измерение артериального давления, общий и биохимический анализы крови, а также электрокардиограмму. В случае необходимости, пациенты смогут получить консультации профильных специалистов, которые помогут разобраться в результатах исследований и назначить необходимое лечение. Для женщин предусмотрен осмотр гинеколога и ряд дополнительных диагностических процедур.

Для получения наиболее точных результатов анализов врачи советуют приходить на диспансеризацию натощак. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.