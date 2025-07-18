Бесплатная диспансеризация пройдет в Балашихе

В городских парках «Пехорка» и «Пестовский» пройдут профилактические акции «Проверь свое здоровье в парке», организованные Балашихинской больницей. Мобильные фельдшерско-акушерские пункты будут работать для удобства жителей, позволяя пройти базовый медицинский осмотр вне стен поликлиники.

19 июля акция состоится в парке «Пехорка», а 26 июля — в «Пестовском». В течение этих дней любой желающий сможет пройти профилактический осмотр или первый этап диспансеризации. При необходимости фельдшер проведет первичный медицинский осмотр и направит пациента на углубленное обследование к профильным специалистам.

Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова подчеркнула, что такая инициатива особенно важна для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. «Всего за 20 минут в мобильном пункте жители смогут пройти экспресс-обследование и получить рекомендации», — отметила Алимова.

В рамках акции жители Балашихи старше 18 лет смогут пройти комплекс процедур, включающий: заполнение анкеты здоровья; антропометрические измерения; измерение артериального давления; анализ крови на уровень глюкозы и холестерина; электрокардиограмму; измерение внутриглазного давления; осмотр терапевтом; оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Мобильные пункты здоровья в парках — удобная возможность контролировать свое состояние и своевременно выявлять возможные проблемы, не откладывая визит к врачу.