Бесплатная диагностика ВПЧ стала доступна в Подмосковье

Женщины в возрасте от 21 до 49 лет могут бесплатно пройти диагностику на вирус папилломы человека в Подмосковье. Сделать это можно в рамках репродуктивной диспансеризации.

ВПЧ протекает бессимптомно, а обнаружить его можно только в ходе обследования. С этого года женщины могут бесплатно пройти диагностику на 14 самых опасных типов вируса, которые провоцируют развитие рака шейки матки.

«Тест на ВПЧ определяет наличие инфекции и конкретный тип вируса, помогая врачам оценить потенциальные риски развития онкологических заболеваний», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

При выявлении ВПЧ пациентку будут направлять на динамическое наблюдение.

Записаться на прием к врачу можно через «Госуслуги», чат-боты в МАХ и Telegram, по телефону 122.