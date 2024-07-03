Беспилотные газонокосилки разработали для СВО в Лосино-Петровском

У беспилотной газонокосилки «Чунга-Чанга» шесть моторов, колеса имеют электрический привод. Эта машина на гусеничном ходу с подвижной подвеской, что позволяет ей преодолевать различные препятствия, и платформа практически всегда остается в горизонтальном положении. Весит она почти центнер. Сейчас беспилотная косилка находится на доработке.

Вторая машина называется «Комар — 2». Она скашивает высокую траву, чтобы открыть путь для прохода бойцов.

«Мы делали просто газонокосилки для частного пользования. Брали обычные газонокосилки и переделывали их на пульте управления. Потом нами заинтересовались военные. Они к нам приехали, поговорили с нами и объяснили, что сейчас такая техника очень нужна», — поделился мастер-автомеханик Анатолий Поляков.

Автомеханики из Лосино-Петровского разработали наземные дроны-газонокосилки, чтобы помочь саперам при выполнении задач по разминированию освобожденных территорий. Дрон на гусеничном ходу также способен доставлять различный груз на опасные участки и работать в тех местах, куда сложно добраться человеку.

«Это важно для саперов, которые работают в тылу и которые находятся на передке. Чем больше беспилотных машин можно использовать, тем безопасней для людей», — отметил сапер Тульского отряда разминирования Дмитрий.

На передовой уже успели оценить в деле эти машины. Несколько экземпляров прошли испытания и задействованы в разминировании освобожденных территорий, на которых планируется восстановление и строительство.

«Мы будем делать заказ на разработку косилки, которая может брать кустарники. Это начало нашего сотрудничества. У нас в холдинге есть финансовая компания, которая займется этим. И мы будем их финансировать под разработки других беспилотных систем, которые сохранят жизни нашим людям», — рассказал генеральный директор СК «Грайф Строй» Владимир Тевалинский.

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