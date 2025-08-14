Беспилотные автобусы начнут курсировать в Балашихе в 2027 году

Генеральный директор «Мострансавто» сообщил о запуске нового проекта по внедрению беспилотного общественного транспорта в Московском регионе. Одним из первых пробных маршрутов станет маршрут № 336 «Балашиха (а/с Южная) — Москва (метро Партизанская)».

Этот маршрут был выбран не случайно — он пользуется высоким спросом среди жителей Балашихи, обеспечивая удобное сообщение между жилыми районами Подмосковья и станцией метро.

Начальные шаги по подготовке к запуску проекта уже предприняты при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. Ожидается, что первые беспилотные автобусы выйдут на маршрут в 2027 году.

Маршрут № 336 соединяет густонаселенные районы с ключевыми транспортными узлами столицы. Это не только упростит передвижение для жителей, но и поможет снизить нагрузку на автомобильные дороги.

Внедрение беспилотного общественного транспорта — это не просто новшество, а важный шаг к технологическому прогрессу. Принцип работы таких транспортных средств основан на сложных системах автоматизации и сенсорных технологий, которые позволяют управлять автобусами без участия водителя. Это открывает новые возможности для повышения безопасности и комфорта пассажиров, а также оптимизации расходов на содержание общественного транспорта.