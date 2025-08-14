Беспилотники для защиты лесов начнут применять в Серпухове

Трое сотрудников серпуховского филиала «Мособллеса» проходят обучение на аэродроме Малино в Ступине. Там они учатся мониторингу чащ с помощью беспилотников, сообщили в подмосковном Комлесхозе.

Курс доступен на платформе АНО «Университет НТИ 2035» и предоставляет возможность освоения БПЛА для решения задач лесного хозяйства. Это может быть контроль состояния насаждений, обнаружение пожаров, планирование санитарных мероприятий и выявление нарушений законодательства.

По завершении специалистам выдадут сертификаты операторов беспилотных летательных аппаратов. После чего работники начнут применять инновационные инструменты и в «Русском лесу».