Беспилотники для защиты лесов начнут применять в Серпухове

Трое сотрудников серпуховского филиала «Мособллеса» проходят обучение на аэродроме Малино в Ступине. Там они учатся мониторингу чащ с помощью беспилотников, сообщили в подмосковном Комлесхозе.
Курс доступен на платформе АНО «Университет НТИ 2035» и предоставляет возможность освоения БПЛА для решения задач лесного хозяйства. Это может быть контроль состояния насаждений, обнаружение пожаров, планирование санитарных мероприятий и выявление нарушений законодательства.
По завершении специалистам выдадут сертификаты операторов беспилотных летательных аппаратов. После чего работники начнут применять инновационные инструменты и в «Русском лесу».
