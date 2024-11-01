Более 10 бесхозных гаражей и сараев снесли в Истре

В Истре на улице рабочей снесли целый комплекс бесхозных сооружений. Ликвидация построек по этому адресу началась еще в прошлом году.

У бесхозных сараев и гаражей когда-то был хозяин, потому что сотрудникам экспериментального хозяйства «Большевик» там выделяли участки для строительства временных построек или огородов. Сейчас эти объекты не имеют статуса собственности, поэтому администрация решила их убрать. Во-первых, они портят внешний вид округа, во-вторых на их месте можно построить что-то новое.

С «владельцами» провели предварительную работу: каждому предложили самостоятельно ликвидировать незаконные постройки. Однако некоторые гаражи и сараи остались стоять, так как их некому было сносить. В этом году на Рабочей улице убрали более десяти объектов и вывезли около 500 кубометров строительного мусора. Освободившиеся территории засыплют грунтом, чтобы они стали ровными.

До конца года будут ликвидированы еще 45 объектов. Параллельно разрабатывается план работ на следующий год. Комиссия уже определила несколько десятков объектов, которые подлежат сносу, и этот список будет уточняться.

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