Бесхозяйные дороги в Солнечногорске приняли в муниципальную собственность

В 2024 году в Солнечногорске поставили на государственный учет в качестве бесхозяйных 573 дороги и шесть мостовых сооружений. Из них 73 дороги оформили в муниципальную собственность.

Выявление и оформление бесхозяйного имущества стало одной из центральных тем общегородского совещания под руководством главы города Константина Михалькова.

Заместитель главы Ольга Мошарова подчеркнула, что процесс выявления новых бесхозяйных дорог особенно актуализировался после преобразования городских и сельских поселений в единый городской округ. Кроме того, некоторые собственники отказываются от своих земельных участков, которые зачастую представляют собой проезды.

В муниципальную собственность также приняли два газопровода и 14 других объектов жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, на учет в качестве бесхозяйных поставили еще три объекта жилищно-коммунального хозяйства, по которым сейчас проводят юридические процедуры.