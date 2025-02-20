Бесхозяйные дороги в Солнечногорске приняли в муниципальную собственность
В 2024 году в Солнечногорске поставили на государственный учет в качестве бесхозяйных 573 дороги и шесть мостовых сооружений. Из них 73 дороги оформили в муниципальную собственность.
Выявление и оформление бесхозяйного имущества стало одной из центральных тем общегородского совещания под руководством главы города Константина Михалькова.
Заместитель главы Ольга Мошарова подчеркнула, что процесс выявления новых бесхозяйных дорог особенно актуализировался после преобразования городских и сельских поселений в единый городской округ. Кроме того, некоторые собственники отказываются от своих земельных участков, которые зачастую представляют собой проезды.
В муниципальную собственность также приняли два газопровода и 14 других объектов жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, на учет в качестве бесхозяйных поставили еще три объекта жилищно-коммунального хозяйства, по которым сейчас проводят юридические процедуры.
«В прошлом году комитет по управлению имуществом провел мероприятия по выявлению более 800 бесхозяйных объектов, из них 573 — это дороги. Это значит, что их теперь можно ремонтировать за счет бюджета, а не ждать, пока кто-то возьмет на себя ответственность. В работе 356 дорог и более 150 объектов газового хозяйства — и мы эту работу доведем до конца», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Перед приемом имущества в муниципальную собственность определяют организацию, ответственную за содержание и хранение этих объектов.