Беседы с жителями о безопасности детей на дорогах прошли в Раменском округе

Представили администрации Раменского округа обратили внимание семей на серьезную проблему: в последнее время на дорогах все чаще появляются подростки на велосипедах или скутерах, несущиеся с высокой скоростью и без средств защиты. Такие действия — прямая угроза не только жизни и здоровью самих подростков, но и безопасности других участников дорожного движения.

Жителям Раменского напомнили, почему необходимо провести беседы с детьми. Во-первых, у подростков нет необходимых навыков управления транспортом, не всегда есть понимание правил дорожного движения и оценки рисков. Во-вторых, езда без шлемов и других средств защиты многократно будет увеличивать тяжесть последствий при происшествиях.

Родителей попросили принять следующие меры: поговорить с детьми о правилах безопасного поведения на дороге, объяснить риски быстрой езды и рассказать насколько важно использовать защитной экипировки (шлемы, наколенники, налокотники) проконтролировать времяпровождение детей после школ, а также ограничить доступ к транспортным средствам (мопедам, скутерам), если подросток не имеет прав и навыков их управления.

Администрация округа уже усилила патрулирование мест, где чаще всего фиксировались нарушения, продолжила проводить совместные рейды с сотрудниками государственной инспекцией безопасности дорожного движения для выявления и пресечения подобных нарушений, а также регулярные просветительские мероприятия в школах и учреждениях дополнительного образования — лекции и беседы с подростками о безопасности на дорогах.

Свидетелей нарушений на дорогах попросили сообщать о ситуациях по номеру 112 и по телефону горячей линии 8-496-463-91-06. Сообщения помогут оперативно отреагировать и предотвратить опасные ситуации.

«Безопасность наших детей — общая задача. Только совместными усилиями мы сможем снизить риски и сделать дороги Раменского округа безопаснее для всех», — отметили представители администрации.