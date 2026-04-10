Беседы по вопросам получения жилищных сертификатов провели в округе Пушкинский

Прием заявок на сертификаты для переселения из аварийного жилья начался в Подмосковье, в том числе в округе Пушкинский. Уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова вместе с заместителем директора МКУ «УКС» Татьяной Карповой провели серию дворовых встреч с собственниками и нанимателями помещений, признанных аварийными.

Жителям аварийного фонда подробно разъяснили все нюансы программы: порядок подачи заявки, перечень необходимых документов и установленные сроки. За два дня, 8 и 9 апреля, встречи прошли по шести адресам.

К основным преимуществам программы относятся свобода выбора локации, скорость, гибкость и растущая цена выкупа. Средства сертификата можно использовать для покупки квартиры в новостройке в любом округе Подмосковья. Использование сертификата позволяет завершить переселение практически за месяц. Если площадь аварийного жилья превышала 28 квадратных метров, сертификат выдается на каждый «квадрат».

В 2026 году государство выкупает старые квартиры по цене 181 759 рублей за квадратный метр. В прошлом году эта сумма составляла чуть более 174 тысяч рублей. При этом, даже если аварийная квартира имеет площадь меньше 28 квадратных метров, выплату рассчитают по этому показателю, она составит более 5 миллионов рублей.

Подать заявку на получение сертификата необходимо не позднее 1 июля 2026 года. Информацию по всем вопросам можно получить по телефону +7 (936) 520-44-84.