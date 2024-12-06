Беседы об опасности выхода на лед провели для школьников в Лобне

В двух школах Лобни организовали профилактические беседы для детей. Сотрудники отдела территориальной безопасности администрации муниципалитета рассказали ученикам о том, почему зимой опасно выходить на лед, даже если он кажется прочным.

Встреча провели в школах №7 и №9. Перед ребятами выступили сотрудники отдела Алексей Пашков и Михаил Протченко.

Они отметили, что на водоемах Подмосковья уже начал появляться первый непрочный лед, который очень легко ломается. Школьники повторили правила безопасного поведения и узнали, что нужно сделать, если они стали свидетелями несчастного случая на льду.

Каждому ребенку вручили памятку «Осторожно, тонкий лед!».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».