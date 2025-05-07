Беседы об истории Великой Отечественной войны провели для школьников в Чехове

Во всех школах муниципального округа Чехов после торжественных линеек с детьми провели беседы на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии «Разговоры о важном» участвовали ученики начальных и средних классов.

Младшим классам, первым и вторым, рассказали о пионерах-героях, письмах-треугольниках и о роли животных на фронте. Ученики третьих и четвертых классов услышали увлекательные истории о подростках, которые трудились в тылу, а также о символах Победы и фронтовых письмах от учителей.

Ребята постарше узнали о ключевых сражениях того времени и процессе освобождения Европы от фашистского гнета. Старшеклассники углубились в изучение подвигов юных тружеников тыла и проанализировали Сталинградскую битву как переломный момент в ходе войны.

Во время бесед школьники погрузились в живые истории через архивы и смогли понять нелегкий путь военных.