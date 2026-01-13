Беседы о пожарной безопасности провели с многодетными семьями в Чехове

Несмотря на новогодние праздники, в Чехове проверили пожарную безопасность в домах многодетных и нуждающихся семей. Основной целью мероприятий стало информирование о требованиях при обращении с газовыми и электрическими приборами.

Сотрудники чеховского Всероссийского добровольного пожарного общества и МЧС рассказали детям, как не допустить пожара, и что делать, если он все же случился. Правила простые: не паниковать, быстро покинуть опасное место, сообщить взрослым и вызвать пожарных по номеру 112.

Спасатели также напомнили о том, что пользоваться спичками можно только вместе со взрослыми. Родителей же предупредили: оставленный без присмотра ребенок может попасть в беду за считанные минуты.

«Мы посещаем многодетные семьи, которые нуждаются в особом внимании. Поздравляем их с Новым годом, дарим детям сладкие подарки. Также напоминаем о противопожарной безопасности. В этот раз семьям были выданы противопожарные извещатели. В 2019 году у нас был пожар, и эти датчики нас спасли — я успела вывести детей из дома», — рассказала специалист семейного центра «Маяк» Ксения Рябиничева.

В завершении все дети получили сладкие подарки. Подобные мероприятия проходят в Чехове на постоянной основе и вызывают положительный отклик у жителей.