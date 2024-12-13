Беседы о борьбе с буллингом провели со школьниками в Воскресенске

Профилактические мероприятия «Стоп! Буллинг» организовали в Воскресенске. Их провели для учеников местных школ.

Провели занятия с детьми сотрудница УМВД России по городскому округу Воскресенск и заместитель председателя Общественного совета Екатерина Иванова. Поучаствовала в беседах также специалист молодежного центра «Олимпиец».

Школьники узнали, что такое подростковый буллинг, как он проявляется и к каким последствиям может привести. Также на встрече обсудили, как построить отношения, основанные на доверии, с родителями, преподавателями и друзьями.

Участники беседы услышали рекомендации по действиям в ситуациях, связанных с буллингом, а также узнали номер Детского телефона доверия. По нему можно обратиться за психологической помощью.

Также ребята освоили техники дыхания, которые помогут им в стрессовых ситуациях.