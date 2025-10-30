Беседу об уловках кибермошенников провели со студентами в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Полицейские описали самые популярные методы аферистов в сети. Речь шла про телефонные звонки от «сотрудников банков» и «родственников в беде», фишинговые сайты, ложные сообщения в мессенджерах и социальных сетях.

Участникам акции «Мы против мошенников!» из местных колледжей объяснили, как распознать обман, и порекомендовали не передавать злоумышленникам персональные данные, пароли и коды из SMS.

Профилактическую беседу провели заместитель начальника следственного управления МУ МВД России «Балашихинское», подполковник юстиции Наталья Николаева и старший инспектор группы по связям со СМИ, майор внутренней службы Ольга Тарарина.

Правоохранители призвали студентов быть внимательными, не доверять сомнительным сообщениям и всегда проверять информацию через официальные источники. Также молодым жителям округа напомнили о возможности обратиться в полицию при малейших подозрениях на мошенничество.

Подобные встречи проходят в учебных заведениях Балашихи регулярно. Они направлены на формирование правовой грамотности молодежи и повышение уровня кибербезопасности.