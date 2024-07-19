Беседу об истории Полтавской битвы провели для юных читателей в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Историческая беседа «И грянул бой, Полтавский бой» прошла с юными читателями в Мытищах. Ее организовали в рамках партийного проекта «Историческая память».

Ребятам рассказали о ходе Полтавской битвы — одного из ключевых сражений Северной войны. Битва состоялась в 1709 году, русские разгромили шведскую армию и ее союзников.

Отдельное внимание уделили исследованию исторических источников и литературы. Юным читателям представили книги, статьи и материалы о Полтавской битве. В них подробно изложены события того времени и их историческое значение.

«Беседа „И грянул бой, Полтавский бой“ стала значимым и запоминающимся мероприятием в рамках проекта „Историческая память“. Она не только позволила расширить кругозор участников насчет важных событий истории России, но и вдохновила на дальнейшее ее изучение», — сказала член местного политического совета партии «Единая Россия» Анастасия Мартынова.

Подобные встречи воспитывают патриотизм в детях, развивают интерес к истории страны.

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