Беседу об аграрных профессиях провели со студентами Дмитровского техникума

В Дмитровском техникуме прошли «Разговоры о важном», посвященные Международному дню хлеба. Студенты и преподаватели обсудили востребованность и престиж аграрных профессий.

Многие молодые люди, обучающиеся по сельскохозяйственным специальностям, уже побывали на различных производствах. Они рассказали о своем опыте и особенностях сельского хозяйства в Дмитровском городском округе.

Один из преподавателей техникума объяснил, что такую тему для беседы выбрали потому, что работа на земле, выращивание зерновых культур, является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса России. Благодаря труду работников сельского хозяйства обеспечивается продовольственная безопасность, здоровье и благополучие россиян. «И это особенно заметно на примере нашего района — не зря Дмитровский край называют подмосковным огородом», — отметил педагог.

Участники беседы проанализировали данные статистики по производству сельскохозяйственной продукции в стране. Студентам напомнили, что работать и реализовать себя в этой сфере могут не только ученые, но и представители других профессий — от фермеров до IT-специалистов.

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