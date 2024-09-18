Беседу о здоровом образе жизни провели в школе «Вектор» в Воскресенске

В рамках антинаркотического месячника в ДК «Юбилейный» в Воскресенске прошла познавательная беседа под названием «Территория ЗОЖ». Ведущая мероприятия встретилась с учениками школы «Вектор», чтобы обсудить важные темы, касающиеся алкогольной и табачной зависимости и их последствий.

Она также напомнила ребятам об административной и уголовной ответственности за противоправные действия, связанные с употреблением этих веществ.

После беседы школьникам показали короткометражные фильмы «Секреты манипуляции. Табак» и «Секреты манипуляции. Алкоголь». Они направлены на то, чтобы предостеречь молодежь от пагубных привычек и показать трагические последствия для тех, кто попадает в зависимость.

Организаторы мероприятия акцентировали внимание детей на том, что употребление психоактивных веществ может лишить человека надежды, радости, свободы и даже жизни. Они подчеркнули важность занятий спортом, ведения здорового образа жизни и постоянного личностного развития как способов оградить себя от подобных опасностей.

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