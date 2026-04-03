Беседу о традициях Пасхи провели для «Активного долголетия» в Подольске

В микрорайоне Кузнечики прошла душевная и познавательная встреча с настоятелем Спасского храма деревни Никулино иереем Антонием Самоделкиным. Мероприятие посетили участники клуба «Активное долголетие».

В беседе с отцом Антонием долголеты узнали об истоках празднования Светлой Пасхи, о народных обычаях и религиозных традициях, Великом посте и значимости причастия.

«Специально пришли, чтобы послушать отца Антония — на прошлой встрече с ним получили столько светлых впечатлений! Его рассказы очень понятные и доступные, он умеет объяснить сложные вещи простыми словами», — поделились впечатлениями слушатели.

Напомним, что записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробную информацию можно уточнить по телефону по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.