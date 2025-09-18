Беседу о способах дистанционного мошенничества провели для студентов в Дмитрове

Студенты и преподаватели колледжа посмотрели несколько видеороликов, рассказывающих о наиболее распространенных схемах мошенников. Среди них — «подключение» цифрового телевидения на выгодных условиях, неожиданное «наследство», для получения которого необходимо назвать свои личные данные, звонок от «потенциального работодателя» с привлекательным предложением. С каждым годом аферисты изобретают все больше новых способов обмана населения.

Людмила Вильде перечислила десятки конкретных примеров преступной деятельности мошенников, заставивших жертв действовать по своей указке: налог на нужды СВО, звонок якобы из военкомата, работа курьером, «секретные задания» как доказательство патриотизма, криптовалютные псевдокурсы.

Помощник прокурора ответила на вопросы студентов и преподавателей. Людмила Вильде напомнила, что в случае общения с мошенниками необходимо обращаться в полицию или в прокуратуру.