Беседу о современных киберугрозах провели для студентов в Подольске

В структурном подразделении колледжа «Московия» представитель силового ведомства провел профилактическую встречу по безопасности в соцсетях. Спикер подробно рассказал студентам об основных угрозах, с которыми они могут столкнуться в цифровом пространстве и реальной жизни

На встрече поднимали темы киберпреступности, вербовки через социальные сети, говорили о методах социальной инженерии и распространении запрещенных веществ через скрытые каналы. Особое внимание уделили способам защиты. Студентам рассказали о возможностях системы «Безопасный регион», позволяющей распознавать лица, и дали практические советы по безопасному поведению при звонках от мошенников.

Учащимся напомнили, что эффективная борьба с преступностью — это не только работа спецслужб, но и результат осведомленности самих людей. Успех в противодействии преступности достигается совместными усилиями спецслужб и сознательного населения.